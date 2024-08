È di F12 la carcassa di orsa trovata a Covelo

Vaccini, Trentino penultimo in Italia per dosi ricevute

Non è certo un ottimo dato quello della Provincia autonoma di Trento, che secondo le statistiche ufficiali del Report vaccini diffuse dal Governo nazionale, al 27 maggio è penultima in Italia per numero di dosi ricevute da Roma ogni 100.000 abitanti, dopo la Sicilia. Per questo motivo, allo scopo di colmare la differenza con le […]