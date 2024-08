Una femmina di orso è stata munita di radiocollare

“Sara Pedri agnello in mezzo ai lupi”, la perizia conferma il mobbing

Sono state depositate in procura il 28 dicembre scorso dall’avvocato Nicodemo Gentile le 119 pagine della consulenza tecnica redatta dalla psicologa Gabriella Marano, incaricata di ricostruire il profilo psicologico e comportamentale di Sara Pedri, la giovane ginecologa scomparsa nel marzo 2021. Sara “si è ritrovata come un agnello in mezzo ai lupi, ed ha finito […]