Allerta gialla fino alle 8 di mercoledì 8 agosto

Ghiacciai, sull’Adamello accumuli di neve fino a 6 metri

La stagione invernale appena passata è stata positiva per i ghiacciai trentini. Questo però non deve far abbassare la guardia. A dirlo sono i risultati dei rilievi glaciologici eseguiti dalla Protezione civile del Trentino in collaborazione con la Commissione glaciologica della Sat e con il MUSE. Se i rilievi sul ghiacciaio dell’Adamello-Mandrone nel Parco Adamello Brenta, […]