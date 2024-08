Sistemata l’ex casa cantoniera di Trento

“Gente felice”, il volontario dell’Orto aperto della Clarina Francesco: “Il volontariato aiuta ad avere un occhio sul bene della comunità”

Francesco Benanti, 30 anni, educatore, vive da sempre in Clarina e da sempre frequenta il mondo dell’associazionismo. Tra le sue molte esperienze di volontariato, anche in giro per il mondo, spicca quella all’Orto Aperto in Clarina, un orto comunitario in cui la cura della terra è accompagnata da momenti di relazione e scambio. La sua […]