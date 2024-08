Lo speciale di Vita Trentina dedicato agli organi del Trentino

Donazione di organi, in Trentino numeri superiori alla media nazionale

Il numero di donazioni di organi, in Trentino, è superiore alla media nazionale. Mentre nella provincia di Trento le donazioni per milione di popolazione si attestano a 31,4, la media nazionale registra 24,7 donazioni per milione di popolazione. I dati (provvisori) dell’attività di donazione e trapianto sono stati presentati dal Centro nazionale trapianti, e sono […]