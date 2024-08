Thomas Degasperi è campione d’Europa in sci nautico

Serie C, per il Trento oggi la “prima” storica ai playoff contro l’Atalanta U23

Sarà una partita speciale per il Trento quella che si giocherà oggi, martedì 7 maggio, alle ore 20.30 allo Stadio di Caravaggio, quando i gialloblù affronteranno l’Atalanta Under 23 nella loro prima storica apparizione ai playoff di Serie C. Un traguardo importante per i ragazzi allenati da Francesco Baldini, arrivato grazie ad un finale di […]