Controlli dei carabinieri nel weekend, 46 sanzioni

In arrivo 43 nuovi carabinieri in Trentino

Nei prossimi giorni in Trentino entreranno in servizio 43 nuovi carabinieri. A questi si aggiungono altre 15 unità tra ispettori e carabinieri, inviati come rinforzo provvisorio per tutta l’estate. Dal 2022 ad oggi sono entrati in servizio in Trentino 220 nuovi carabinieri. Le immissioni nell’ultimo triennio sono superiori del 50% rispetto alle fuoriuscite: queste ultime sono […]