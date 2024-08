Un accordo a tre per valorizzare la figura di Alcide De Gasperi

Un focus sulla “questione trentina”, il convegno a Trento dal 7 aprile

Tra le tante iniziative messe in campo in occasione del cinquantesimo anniversario del Secondo Statuto d’Autonomia della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, la Fondazione Museo storico del Trentino, la Provincia Autonoma di Trento, sotto l’egida del Comitato per il Cinquantenario, propongono per le giornate di giovedì 7 aprile, venerdì 8 aprile, martedì 12 aprile e mercoledì […]