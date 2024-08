Marmolada, trovati i corpi di due soldati della Prima guerra mondiale

Valanga di ghiaccio sulla Marmolada: sei le vittime accertate

Sono in corso in queste ore le operazioni di soccorso in Marmolada dove nel primo pomeriggio si è verificata una valanga di ghiaccio di grosse dimensioni. Sono rimasti coinvolti alcuni escursionisti ed il bilancio sarebbe pesante: almeno sei i morti e 8 i feriti, di cui uno grave. Sono invece una decina di dispersi tra […]