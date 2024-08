Valle dei Laghi, inaugurata la pista ciclopedonale tra Vezzano e Padergnone

È stato completato il tratto di ciclopedonale che collega Terlago e Padergnone: lunedì 19 agosto è stato inaugurato il tratto che va da Vezzano a Padergnone, nel comune di Vallelaghi. Un intervento curato dal Servizio opere stradali ferroviarie della Provincia di Trento con l’Ufficio infrastrutture ciclopedonali per un costo di 458.778,57 euro. Il tratto ultimato è lungo 3,9 chilometri, di cui 900 metri su pista ciclopedonale in sede propria, nella zona compresa fra la rotatoria a nord di Vezzano con la strada provinciale 84 in direzione di Cavedine, nei pressi della località “Due laghi”, a sud di Padergnone.

Presente all’inaugurazione anche il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, che ha annunciato lo stanziamento delle risorse per la tratta Trento-Sardagna. “Tra settembre e ottobre, nell’aggiornamento del Piano delle opere ciclabili, è previsto il primo stralcio del collegamento ciclopedonale tra la Valle dei Laghi e la città di Trento con uno stanziamento di cinque milioni per la tratta Trento-Sardagna. Si tratta del primo passo di un percorso che nelle intenzioni dovrà unire il capoluogo con la Valle dei Laghi e con il Garda trentino, e che stimiamo in un investimento pari a 20-25 milioni. Un obiettivo certamente ambizioso e impegnativo, anche da un punto di vista tecnico oltre che economico, ma che insieme alle amministrazioni locali e agli attori turistici del territorio possiamo porci, per consegnare al Trentino un’infrastruttura ciclabile integrata, che consenta di spostarsi in sicurezza su due ruote in tutto il Trentino”, ha aggiunto.

Gli altri interventi in atto in Valle dei Laghi – ha ricordato Fugatti – riguardano il collegamento Sarche-Limarò, opera da 2,8 milioni di euro in fase di aggiudicazione dell’appalto, a quello Sarche-Comano Terme, già finanziato con sei milioni di euro (quattro dei quali sul bilancio provinciale) e in fase di studio.