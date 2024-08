Dellai a Strombiano per la presentazione del suo libro sull’autonomia trentina

Libri in Malga, Maurizio Gentilini presenta “Ho scalato un ideale”

Ultimo appuntamento per la rassegna organizzata dalla casa editrice ViTrenD, “Libri in Malga”. Domani, venerdì 5 agosto, lo storico e archivista Maurizio Gentilini presenta “Ho scalato un ideale” (ViTrenD, 2021), che racconta la vita e la personalità di Armano Aste, grande alpinista originario di Reviano di Isera protagonista della stagione dell’alpinismo – in particolare patagonico […]