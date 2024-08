Ciclismo su pista, per il trentino Alessio Magagnotti titolo mondiale e record del Mondo

È di Silvia Zanardi il terzo oro azzurro agli Europei di ciclismo di Trento

Terza medaglia d’oro in tre giorni per la squadra azzurra agli Europei di ciclismo, in corso sulle strade di Trento in questi giorni. Nel pomeriggio di venerdì 10 settembre Silvia Zanardi si è aggiudicata il titolo Europeo Donne Under 23, regolando d’autorità uno sprint a tre prima su traguardo di piazza Duomo. Reduce dai tre […]