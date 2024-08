Diocesi, 230 giovani in pellegrinaggio da Arezzo a La Verna con l’arcivescovo Tisi

Cile, missionario trentino Pastorelli in terapia intensiva

Padre Tullio Pastorelli, frate conventuale di Coredo e missionario in Cile, è rimasto vittima di un grave incidente stradale nella serata di mercoledì 19 aprile a Santiago del Cile: al momento è ricoverato in terapia intensiva. Padre Tullio, classe 1963, era uscito per fare un giro in bici vicino al convento dove alloggiava quando è […]