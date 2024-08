Presentato l’Alzheimer Fest 2024, in programma a Levico Terme il 14 e 15 settembre

I rappresentati degli enti e delle associazioni che hanno contribuito alla realizzazione dell’Alzheimer Fest 2024

Si è tenuta nella giornata di giovedì 29 agosto, presso il Palazzo della Provincia a Trento, la presentazione dell’Alzheimer Fest 2024, che tornerà al Parco delle Terme di Levico il 14 e il 15 settembre, dopo l’edizione del 2018.

Per il presidente dell’associazione Alzheimer, Michele Farina, il festival rappresenta “l’occasione per parlare di persone con demenza, fragilità e vulnerabilità. Molto si sta già facendo e moltissimo si può ancora fare. Si ha idea che l’Alzheimer sia una malattia rara, ma in realtà è più diffusa di quello che si crede. Tantissime persone sono colpite dalla demenza e il fatto che queste persone e le loro famiglie si sentano sole non può essere accettato”.

Gli appuntamenti della manifestazione itinerante, che proseguirà in altri borghi d’Italia, si svolgeranno su tutto il territorio provinciale. Il primo servirà a fare il punto sul Piano nazionale e sul Piano della Provincia di Trento, ancora in fase di aggiornamento.

“In temi come questi le comunità devono sentirsi coinvolte su quelli che sono i veri valori della solidarietà, per far sentire meno sole le persone malate e le loro famiglie. Il Trentino lo sta dimostrando perché costituito da valori fondanti come la solidarietà, la vicinanza alle persone deboli, l’autonomia, il volontariato: non a caso Trento ne è la capitale. Essere qui oggi per presentare il festival vuole testimoniare la nostra attenzione e la nostra sensibilità. La maggior parte delle iniziative sono organizzate dalle nostre comunità, frutto di una rete di lavoro fra più enti”, ha commentato l’assessore alla salute Mario Tonina.

Di recente la rivista Lancet ha pubblicato un lavoro sugli aspetti di prevenzione e intervento nella malattia di Alzheimer: “I fattori di rischio modificabili, che sono quelli attinenti agli stili di vita e su cui abbiamo un importante potere d’azione, ammontano complessivamente a circa il 45%. Dobbiamo lavorare su questa percentuale, aiutando oggi le famiglie che hanno già questo problema e prevenire, per quanto possibile, l’insorgenza di questo problema in futuro”, ha concluso la direttrice dell’integrazione sociosanitaria dell’Apss Elena Bravi.

La Festa è organizzata dall’Associazione Alzheimer Fest in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, con il supporto del Comune di Levico Terme, dell’APSP Levico Curae e dell’APT Valsugana Lagorai e coinvolge le 4 associazioni Alzheimer, i professionisti della salute e del sociale, Spazio Argento, APSP, musei, artisti e numerosi volontari.

Informazioni e aggiornamenti sul programma sono disponibili sulla pagina Facebook e sul sito dell’Alzheimer Fest (www.alzheimerfest.it/), nonché sul sito dell’Apt Valsugana Lagorai (visitvalsugana.it). Tutti gli eventi sono gratuiti.