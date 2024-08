Al Vigilianum la presentazione di “Non ho mai smesso di ragionare”, di Carlo Borzaga

Mario Diani è il nuovo presidente di Euricse

Sarà il professor Mario Diani a guidare Euricse in qualità di presidente per i prossimi 4 anni. Martedì 21 giugno è stato eletto dal Collegio dei Membri Fondatori su proposta del rettore dell’Università di Trento, come da statuto. Mario Diani prende il posto del professor Carlo Borzaga, che rimarrà presidente emerito. “Con Mario Diani ci […]