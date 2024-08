Sentinelle di pietra, il teatro nei forti del Trentino

Animerà i forti del Trentino la rassegna Sentinelle di pietra, il ricco calendario di appuntamenti formato da ben sette proposte di spettacoli, a ingresso libero, realizzati da compagnie e artisti del territorio provinciale (Collettivo Clochart, Miscele d’Aria Factory, Paolo Cova, Romina Belli e Alvise Celeste Cova, Il Teatro delle Quisquilie, I Teatri Soffiati, Emit Flesti, e Rifiuti Speciali con il Coro di S. Ilario), che da sabato 7 settembre a domenica 13 ottobre si alterneranno in 15 forti del Trentino tra musica, teatro e reading per ogni genere di pubblico.

Teatro di indicibili drammi umani, resi tangibili grazie ad un intenso lavoro di recupero edilizio, i forti del Trentino sono nuovamente pronti ad accogliere il pubblico in spazi densi di storia e memoria, immersi nei suoni e nei profumi della natura circostante. Una imperdibile occasione per trascorrere un momento di performance teatrale, emozionandosi di nuovo attraverso i racconti della storia, circondati dalla bellezza della natura.

Il programma prenderà il via sabato 7 settembre dal Forte Busa Granda di Vignola Falesina (ore 15) con Liberi da morire, spettacolo itinerante proposto da Collettivo Clochart, con la regia e drammaturgia di Michele Comite. Un lavoro formato da diverse scene attraverso le quali il regista descrive le condizioni dell’esercito italiano ai tempi della Grande Guerra. Ogni scena tratterà tematiche differenti, talvolta in chiave satirica e grottesca oppure realista e severa, utilizzando vari linguaggi artistici quali danza, recitazione e musica. I protagonisti dello spettacolo saranno i soldati dell’esercito italiano ed alcuni protagonisti della scena letteraria politica e militare quali D’Annunzio, Salandra e Cadorna. Lo spettacolo andrà in scena anche il giorno successivo, domenica 8 settembre (ore 15.30), presso Forte Corno (Valdaone).

Domenica 8 settembre, invece, presso il Forte Barba di Fior a Peio (ore 14) ci sarà la compagnia Miscele d’Aria Factory con Angelo del soldato, un nuovo percorso immersivo-emozionale realizzato da Carlo Casillo e Mariano De Tassis. Uno spettacolo dedicato a tutti i caduti del primo conflitto mondiale e a tutti quelli che, tristemente, ancora oggi sono coinvolti, loro malgrado, nella folle macchina di morte e distruzione che è la guerra. Con la formula delle cuffie wireless per gli ascolti, il pubblico verrà condotto in un itinerario di emozioni dove voci, suoni, parole e musica cercano di raccontare e rievocare, per quanto possibile, le paure, il dolore e lo smarrimento dei soldati poco prima della battaglia.

Il calendario di Sentinelle di pietra proseguirà sabato 14 settembre al Forte Superiore di Nago-Torbole con Clara Marchetto – Sola contro tutti, l’incredibile vita della prima e unica donna eletta nel secondo dopoguerra nel neo costituito Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige, raccontata da Romina Belli, Paolo Cova e Alvise Celeste Cova. Il giorno seguente, domenica 15 settembre, a Forte Strino (Vermiglio) sarà invece possibile assistere a Guerra e Pane, spettacolo teatrale di e con Massimo Lazzeri (Teatro delle Quisquilie), ambientato nei primi decenni del secolo scorso.

Tutti gli eventi della rassegna, promossa dall’Assessorato all’istruzione, cultura e sport, politiche per la famiglia, per i giovani e per le pari opportunità della Provincia autonoma di Trento – Servizio Attività e produzione culturale -, in collaborazione con la Fondazione Museo Storico del Trentino e il Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento, sono a ingresso libero, ma è gradita la prenotazione. Il programma potrebbe subire variazioni in caso di maltempo.

Per maggiori informazioni sul programma completo e sulle modalità di partecipazione visitare i siti www.centrosantachiara.it, www.cultura.trentino.it e www.museostorico.it