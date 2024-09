A Peio il ricordo dei soldati caduti durante la Grande Guerra

Ucraina, il presidio a Trento: “Né con Putin, né con la NATO, ma contro la guerra e per il disarmo”

Circa un centinaio di persone hanno animato, nel tardo pomeriggio di venerdì 4 marzo, in piazza Santa Maria Maggiore a Trento, un nuovo presidio contro la guerra in Ucraina e per ribadire la necessità di arrivare alla pace con il dialogo e non con la forza, con il disarmo e non con l’invio di mezzi […]