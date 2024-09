Andrea Prandi trionfa nella “Direttissima”, nel femminile vince Francesca Perrone

Il Trento femminile fa suo anche l’ultimo derby regionale, sconfitto 3 a 0 l’Unterland Damen

È stato un derby vero, molto più complicato di quanto il risultato possa far pensare. Il Trento conquista ancora i tre punti contro una formazione regionale, confermando la leadership territoriale: in stagione le gialloblù non hanno concesso mai nessun punto nei derby, di campionato e di coppa che siano. Ma come in altre occasioni la […]