Serie C, il primo punto per il Trento arriva contro il Lecco

Credit: Carmelo Ossanna

Nella seconda giornata di Serie C Now, andata in scena allo Stadio Euganeo per l’indisponibilità dello Stadio Briamasco, il Trento gioca una buona gara e pareggia 1-1 contro il Lecco.

Per i lombardi la marcatura nel primo tempo è di Marrone, mentre, il definitivo pareggio aquilotto, si concretizza in pieno recupero per effetto della deviazione ravvicinata di Petrovic.

Mister Luca Tabbiani conferma il 4-3-3 con Tommasi a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Frosinini, Trainotti, Cappelletti e Bernardi. In mezzo al campo agiscono Aucelli, Rada e Giannotti mentre in attacco Peralta, Petrovic e Anastasia. La prima occasione è di marca gialloblù con il colpo di testa di Petrovic che è parato però facilmente da Furlan. Dieci minuti più tardi sono ancora gli uomini di Tabbiani a calciare verso lo specchio con Anastasia, ben trovato in area di rigore da Peralta ma anche in quest’occasione il punteggio non si sblocca. Al quarto d’ora è invece il Lecco a passare in vantaggio per effetto del colpo di testa di Marrone che impatta precisamente il corner calciato da Lepore, facendo così gioire i suoi. La risposta del Trento non si fa attendere e al 19’ Giannotti ci prova dal limite dell’area con la palla che sfiora il palo. È nuovamente la squadra di Tabbiani al 27’ a rendersi pericolosa con il tiro di Peralta che Furlan però respinge precisamente. L’ultima occasione del primo tempo è ancora dei gialloblù che arrivano alla conclusione con Anastasia. Dopo dieci minuti dall’inizio del secondo tempo è invece il Lecco a farsi notare in attacco con il tiro di Ilari, ben respinto da Tommasi. È il Trento a fare la partita con la squadra di Baldini a difendersi nella propria metà campo. Alla mezz’ora della ripresa ci provano prima Petrovic e poi Giannotti ma entrambe le conclusioni difettano di precisione. A nove dal triplice fischio finale è invece Rada dalla distanza a trovare la respinta in angolo di Furlan. Dopo l’assedio trentino, all’85’ si rivede il Lecco con il tiro di Gündüz che s’infrange sulla traversa. Il Trento però non molla e in pieno recupero sigla la rete del merito pareggio grazie alla deviazione sottoporta di Petrovic. La partita tra Trento e Lecco, dopo otto minuti di recupero, termina così 1-1. Il prossimo appuntamento per gli aquilotti sarà sabato 7 alle ore 18:30 contro l’Atalanta U23.