Vigolana The Race, primo posto per Marchesoni e Zorzi

C’è anche la rosa del Trento in lizza per il Pallone d’Oro di Serie C

C’è anche la rosa del Trento calcio in lizza per l’assegnazione del Pallone d’Oro di Serie C, il premio assegnato da Time2play, blog che realizza ricerche e approfondimenti su argomenti di attualità sportiva, che ha lanciato un sondaggio nazionale rivolto a tifosi, appassionati e giornalisti sportivi italiani per stilare la classifica del Pallone d’Oro della […]