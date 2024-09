Alla Trentino Music Arena è il giorno degli Europe

Countdown quasi terminato: questa sera, martedì 3 settembre, alla Trentino Music Arena andrà in scena l’unica data italiana del tour 2024 degli Europe, band rock svedese attiva da quattro decenni nel panorama musicale internazionale. Il 2023, infatti, è stato il quarantesimo anniversario dell’album di debutto, celebrato dalla band con un tour di diciotto concerti in tutta Europa, concluso con due show al London Palladium. Ora la band sta girando di nuovo l’Europa con una serie di nuovi concerti, con l‘unica tappa italiana a Trento.

Joey Tempest, John Norum, Mic Michaeli, John Leven e Ian Haugland hanno all’attivo brani che hanno caratterizzato la storia di un genere, uno tra tutti “The Final Countdown“, che nel 2022 ha raggiunto il traguardo di un miliardo di visualizzazioni su YouTube. In scaletta non mancheranno le canzoni che hanno segnato la storia della band: On Broken Wings, Rock the Night, Walk the Earth, Scream of Anger, Sign of the Times, Hold Your Head Up, Carrie, War of Kings, Stormwind, Open Your Heart, More Than Meets the Eye, Prelude. E naturalmente The Final Countdown.

I cancelli della Trentino Music Arena apriranno alle ore 19.00. In programma ci sarà anche la masterclass del produttore discografico e ingegnere del mix Steve Lyon, riservata agli iscritti del TMA Contest.