Accordo tra l’A.C. Trento 1921 e il Trento Calcio Femminile

Il Trento espugna Trieste e vola al secondo turno di Coppa

Parte decisamente con il piede giusto il Trento calcio, nella nuova stagione che vedrà i gialloblù impegnati in Serie C. In attesa dell’esordio in campionato, in programma domenica 29 agosto, la prima ufficiale ha visto nel pomeriggio di sabato 21 agosto gli aquilotti avere la meglio della blasonata Triestina, battuta in trasferta al Nereo Rocco. […]