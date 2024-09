Annullato il concerto di Achille Lauro previsto per sabato

Meteo, temperature in aumento in montagna

Nella giornata di oggi (mercoledì 24 gennaio) le temperature aumenteranno di 5-8 gradi in montagna e la quota dello zero termico si porterà dai 1.700 metri attuali ad oltre 3.000 metri. Tra oggi e domani – secondo Meteotrentino – sono probabili venti forti o molto forti con raffiche che, in alta montagna, nelle zone più esposte, […]