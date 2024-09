A Rovereto la due giorni dedicata al fumetto con la “Gara Cosplay”

Violenza sulle donne, a Rovereto teatro, mostre e incontri per sensibilizzare

Mostre, dibattiti e spettacoli teatrali per dire che no, la violenza non è un destino. Fitto il programma di appuntamenti nella città di Rovereto, dove il Comune ha creato un contenitore per raccogliere gli eventi legati alla prevenzione della violenza sulle donne: “Non è il destino”. “Abbiamo il dovere – spiega l’assessora alla cultura di […]