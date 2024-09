Giornata della prevenzione del suicidio: “per trovare aiuto l’importante è fare il primo passo”

In occasione della Giornata Mondiale della Prevenzione del Suicidio del 10 settembre, partirà una campagna social a livello regionale rivolta a tutte le persone che, per vari motivi, stanno affrontando questo tema: chi lo sta vivendo, chi è in pensiero per qualcuno o chi ha perso una persona cara per suicidio.

L’iniziativa inizierà il 6 settembre 2024 e si svolgerà nei di mesi settembre e ottobre sui canali social Facebook e Instagram del Forum Prevenzione di Bolzano con l’obiettivo di parlare apertamente del tema del suicidio e trovare il giusto aiuto per sé stessi. La campagna è organizzata dal Forum Prevenzione di Bolzano, in collaborazione con Rete Prevenzione del Suicidio dell’Alto Adige e “Invito alla Vita”, progetto promosso da APSS e coordinato dall’associazione A.M.A di Trento.

“Ci possono essere dei momenti nella vita”, afferma Sereni Giuditta responsabile per l’ambito della prevenzione del suicido del Forum Prevenzione, “in cui si devono affrontare situazioni particolarmente difficili che sembrano andare oltre le nostre forze: perdite, conflitti, insuccessi, frustrazioni… situazioni in cui il pensiero suicidario può entrare nella nostra mente. Questi momenti, sebbene comuni e parte integrante dell’esistenza, rimangono un grande tabù e spesso non vengono discussi. Parlare apertamente di questo argomento è fondamentale per sensibilizzare le persone sul tema del disagio psicologico”.

“Parlare apertamente è fondamentale”, per questo si terranno dei live talk con interviste a professionisti esperti e testimonianze di chi ha perso una persona cara, dove il pubblico potrà intervenire con domande, riflessioni o commenti. Inoltre, in occasione della giornata del 10 verranno illuminati di giallo e arancione alcuni monumenti significativi sul territorio trentino, con l’intento di dare visibilità alla tematica, come per esempio la fontana del Nettuno in Piazza Duomo a Trento.

Nella Biblioteca Comunale di Trento in sala Manzoni si terrà una mostra bibliografica dedicata al tema del suicidio dal 9 al 14. Un altro evento di sensibilizzazione della cittadinanza sarà l’incontro con i volontari di Telefono Amico Trento odv il Domenica 15 Settembre che saranno presenti dalle ore 15 con un gazebo posto all’angolo tra via Oss Mazzurana e Via Oriola sotto l’hashtag nonparlarneè1suicidio.

“Chiedere aiuto” spiega Martina Segatta dell’Associazione A.M.A. di Trento, “richiede molto coraggio, poiché parlare apertamente di questi temi è estremamente difficile. È normale avere paura, ma è importante non chiudersi in sé stessi e rinunciare a condividere la nostra sofferenza. Intorno a noi ci sono persone, amici, familiari e professionisti pronti ad ascoltare e offrire supporto. Non esiste un solo modo di affrontare la sofferenza e il dolore. L’importante è fare il primo passo per cercare e trovare aiuto”.

Il 23 ottobre alle 14 si terrà “Tutto Annodato: dialogo sulla prevenzione del disagio e del suicidio giovanile”, un seminario aperto agli studenti e a tutta la cittadinanza presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Trento. Infine, il 5 novembre alle 20 sui canali social dell’associazione A.M.A. si terrà un evento online di approfondimento del progetto Invito alla Vita e i Servizi del territorio.