Lavori Ravina, dal 9 settembre tangenziale percorribile in entrambe le direzioni

Proseguono i lavori verso la riapertura della bretella della tangenziale a Ravina, realizzati allo scopo di liberare l’area dei cantieri previsti nell’area del Nuovo polo universitario e ospedaliero, ovvero la sostituzione del ponte sull’Adige e il nuovo svincolo.

La pioggia caduta nella giornata di giovedì 5 settembre non ha causato eccessivi disagi alla circolazione e non ha fermato la demolizione del cavalcavia pericoloso, necessaria per fare posto agli innesti del bypass, mentre a partire da venerdì 6 è prevista l’asfaltatura della viabilità di connessione tra la “vecchia” e “nuova” tangenziale. A partire da lunedì 9 settembre, quindi, con l’avvio della Fase 4 dei lavori, la circonvallazione tornerà percorribile in entrambe le direzioni. In direzione nord il traffico passerà lungo la corsia dedicata sul nuovo bypass, togliendo quindi la deviazione obbligatoria su via Al Desert, via Jedin e ritorno sulla tangenziale. In direzione sud circolazione assicurata lungo la corsia a lato del cavalcavia. Nell’arco della settimana si cercherà di completare i lavori per aprire la bretella anche in direzione sud, con la contestuale chiusura del ponte di Ravina e la possibilità di raggiungere la Destra Adige attraverso l’uscita alla rotonda del Marinaio e il raccordo sulla provinciale 90.

Il cronoprogramma aggiornato dell’opera è stato è condiviso questo pomeriggio nella sede del Dipartimento infrastrutture e trasporti della Provincia alla presenza del commissario per l’opera Gianfranco Cesarini Sforza, dei tecnici dell’Agenzia opere pubbliche e del Servizio Gestione strade della Provincia, dei rappresentanti di Comune di Trento, polizia locale Trento-Monte Bondone e Trentino Trasporti. Una riunione nella quale è stato fatto il punto della situazione, è stata evidenziata la collaborazione tra le parti coinvolte anche per apportare correttivi in corso d’opera e sono stati discussi ulteriori suggerimenti per le prossime fasi. Dall’analisi dei tempi di percorrenza è emerso come già ieri la situazione fosse tornata ai tempi di attraversamento precedenti all’avvio del cantiere: rispetto ai picchi registrati martedì (43 minuti in mattinata per l’attraversamento della tangenziale in direzione sud e 20 minuti in serata), nei giorni successivi i valori sono tornati attorno alle medie pre-intervento.