Provincia di Trento: “Il progetto della diga del Vanoi è illegittimo”

Tre trentini su quattro contrari alla presenza dell’orso

Tre residenti in Trentino su quattro giudicano negativamente la condivisione del proprio territorio con gli orsi. Il dato emerge da un’indagine di Bva Doxa commissionata da Trentino Sviluppo per rilevare il livello di informazione, gradimento e preoccupazione dei trentini in merito alla presenza dell’orso bruno. Sono state fatte 1.200 interviste telefoniche a un campione rappresentativo della popolazione […]