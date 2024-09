Maura Delpero vola al Film Festival di Toronto con il suo “Vermiglio”

“Din Don 4”, il film ambientato in Val di Sole il 1° aprile in onda su Italia 1

In arrivo un nuovo episodio della divertente serie “Din Don”, ambientata in Val di Sole e sostenuta da Trentino Film Commission: venerdì 1 aprile le avventure di Don Donato andranno in onda in prima serata, alle 21.20, su Italia 1. L’episodio, “Din Don – Il paese dei balocchi”, segue “Din Don – Un paese in […]