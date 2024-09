Vermiglio fa il pieno, domenica 15 settembre sarà a Trento

Il pubblico di Vermiglio ha salutato con calore la proiezione del film che prende il nome proprio dal paese della Val di Sole. Numerose le persone che hanno preso parte alla prima in piazza Giovanni XXIII per un evento organizzato dal Comune in collaborazione con Trentino Film Commission, che ha sostenuto la pellicola.

A Maura Delpero, ha annunciato il sindaco Michele Bertolini, sarà conferita la cittadinanza onoraria per il film che ha ottenuto il Leone d’Argento a Venezia.

“Vermiglio” sarà proiettato al Cinema Vittoria domani a Trento: è già sold out, ma pochi giorni dopo, il 19 settembre, sarà nelle sale.

IL FILM

“Vermiglio” è il secondo lungometraggio di finzione diretto da Maura Delpero; è stato girato in Trentino e in particolare in Val di Sole, a Vermiglio, Carciato (Dimaro – Folgarida), nella Chiesa di Comasine (Peio) e lungo il Passo del Tonale. Nel cast vi sono Tommaso Ragno, Giuseppe De Domenico, Roberta Rovelli, con la presentazione di Martina Scrinzi, Orietta Notari, Carlotta Gamba, Santiago Fondevila Sancet e per la prima volta sullo schermo Rachele Potrich, Anna Thaler, Patrick Gardner, Enrico Panizza, Luis Thaler, Simone Bendetti. Direttore della fotografia è Mikhaïl Krichman, storico collaboratore di Andrey Zvyagintsev, già premiato alla Mostra di Venezia, agli European Film Awards e a Camerimage.

Si tratta di una produzione Cinedora con Rai Cinema, in coproduzione con Charades Productions e Versus Productions, prodotto con il sostegno di MiC – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, con il supporto di Eurimages e il contributo del Fondo di Coproduzione Italia – Francia, in collaborazione con Trentino Film Commission, con il sostegno di IDM Film Commission Südtirol, Aide aux Cinémas du Monde, Centre National du Cinéma et de l’Image Animée, Institut Français, Région Ile-de-France, distribuzione italiana Lucky Red, distribuzione internazionale Charades.