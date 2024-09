Giochi senza barriere arriva alla 20esima edizione col motto “Io non sto in panchina”

Gestione grandi carnivori, WWF e Io non ho paura del lupo: “Lo scenario è desolante”

A tre mesi dai fatti di Caldes, “lo scenario è desolante”. Lo scrivono le associazioni WWF Trentino odv e Io non ho paura del lupo aps in una nota, denunciando “l’operato della Provincia di Trento rispetto alla carenza di iniziative messe in atto allo scopo di informare, educare e lavorare per la coesistenza tra uomo […]