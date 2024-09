Raddoppiato il contingente della Protezione civile trentina in Emilia Romagna

A Trento la campagna “Io non rischio” per il Weekend della Protezione civile

Per la giornata di domenica 16 ottobre, nell’ambito del weekend della Protezione civile, in Piazza Dante a Trento sarà promossa la campagna di comunicazione nazionale sui rischi naturali “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile”. Diversi i volontari che affiancheranno i colleghi presenti nel parco della città capoluogo già da sabato per informare […]