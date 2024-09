Ex Italcementi, parcheggio a pagamento di notte

Al parcheggio ex Zuffo sorgerà un edificio in legno a basso impatto ambientale

Nell’area ex Zuffo, a Trento, verrà realizzato un nuovo edificio in legno con soluzioni costruttive a basso impatto ambientale, energeticamente positivo grazie a impianti come le pompe di calore geotermiche e il fotovoltaico. La Giunta comunale di Trento ha approvato oggi lo schema di convenzione per l’occupazione temporanea di una parte dell’area per quest’iniziativa. Il […]