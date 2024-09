Meteo, in Trentino temporali in arrivo fino a lunedì

Tra venerdì 16 e sabato 17 agosto sul Trentino prevale il tempo estivo, caratterizzato da temporali localizzati e talvolta intensi. Meteotrentino evidenzia come in questi giorni miti flussi meridionali stiano interessando le Alpi mantenendo le temperature sopra la media, soprattutto nei valori massimi e in quota: lo zero termico è intorno a 4300 metri. Rispetto a ieri, […]