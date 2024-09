Addio a Sandra Toro, 49 anni, anima della moda sostenibile

Sarà strano non vederla accogliere i visitatori della fiera Fa’ la cosa giusta! Trento con il suo sorriso e il suo stand pieno di vestiti cuciti con cura, uno diverso dall’altro perché ogni pezzo è unico. Si è spenta improvvisamente tra domenica e lunedì Sandra Toro, anima dell’associazione El Costurero, che per tanti anni è stato un laboratorio che ha trovato casa nel quartiere di San Martino. Aveva solo 49 anni.

Nata a Medellin, in Colombia, Sandra è arrivata in Italia per caso ed è finita a Trento per amore, come raccontava sul suo blog “orlosubito.it”. Ingegnere elettronico, dopo alcuni anni di lavoro aveva scoperto il mondo dell’upcycling e del refashion e se ne era innamorata, tanto da decidere di dedicarci tutta la sua vita professionale. Era lei l’anima della settimana “Fashion Revolution Week” in Trentino. “Cosa faccio? Cucito sovversivo”, scriveva sul suo blog, mentre nelle sue pagine social continuava a documentare le tante presenze a manifestazioni e mercatini per il consumo solidale diffusi in tutto il Trentino.

La ricorda l’emporio di comunità Edera, a cui Sandra aveva messo a disposizione gli spazi della sua attività in San Martino quando, nell’estate del 2022, Edera non aveva ancora una casa.

“Ancora faccio fatica a crederci, a immaginare che te ne sei andata senza quel nostro abbraccio latinoamericano, così carico di energia, di solidarietà, di speranza. In te c’era la fede incrollabile che un Altro Mondo è possibile, e iniziava dai gesti quotidiani, da cosa indossavamo sul corpo e, ancor più, da cosa portavamo nell’anima”, ha scritto sui social Paulo Lima, uno dei promotori della fiera Fa’ la cosa giusta! Trento. “Ci mancherà tanto tanto il tuo sorriso, quel sorriso che non solo accoglieva, ma tesseva legami profondi e sinceri. Con il tuo esempio, con il tuo stile di vita, ci hai mostrato come difendere le Cause che contano davvero. Con semplicità, ma sempre dalla parte del giusto, ci hai insegnato che con un ago e dei fili possiamo davvero cucire un Nuovo Mondo: un’economia solidale fondata sul rispetto per ogni persona, sulla giustizia tra i popoli, sulla Pace vera”.

Sandra lascia la figlia Matilde e il marito Maurizio. I funerali dovrebbero svolgersi mercoledì.