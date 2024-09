Trento, alla Caritro la mostra “Sguardi volontari”

“Gente felice”, la scout Caterina: “Le persone che conosci diventano una seconda famiglia”

Caterina Papa è una studentessa fuori sede che da Perugia si è trasferita a Trento, dove frequenta il corso di laurea magistrale in Economia. I suoi hobby sono tanti, dalle passeggiate in montagna al ricamo, dalla pittura all’ukulele, il principale però è lo scoutismo, dove fa la volontaria come capo compagnia. Il Comune di Trento […]