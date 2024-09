L’ospedale di Trento aderisce all'(H)Open Week dedicata alle malattie cardiovascolari

Sanità, sindacati pronti allo sciopero: “Settore sull’orlo del baratro”

Il comparto della sanità è pronto a scioperare. “Le gravi condizioni in cui versa la sanità provinciale e in cui sono costretti a lavorare i professionisti della salute continuano ad essere ignorate”, riporta la federazione Cimo-Fesmed in un comunicato stampa diffuso oggi, venerdì 14 ottobre. La situazione sarebbe “tanto seria” da portare l’intersindacale di categoria ad […]