Turismo delle radici: tra Stivor e il Trentino. Se ne parla a Roncegno Terme

Al museo “Per Via” di Pieve Tesino verrà inaugurata la nuova sala “Contro epopea”

Quelle degli ambulanti del Tesino che vendevano stampe in giro per l’Europa tra il XVIII e il XIX secolo come agenti di commercio della famiglia Remondini di Bassano del Grappa non furono solo storie di successo, per quanto faticose e pericolose, da Parigi alla Russia fino ad oltre oceano. Ci fu anche chi non ce […]