Torna “Ciao Ale”, in memoria di Alessia Gadotti a sostegno della ricerca sui tumori femminili

Anche quest’anno, per il settimo anno consecutivo, torna l’iniziativa benefica “Ciao Ale“, dedicata alla memoria di Alessia Gadotti, giovane donna scomparsa prematuramente a soli 29 anni a causa di un tumore al seno aggressivo. Lanciata nel 2017 nell’ambito della Campagna Nastro Rosa della Fondazione AIRC, l’iniziativa ha l’obiettivo di finanziare la borsa di studio “Ciao Ale” destinata a sostenere la ricerca post-dottorato sui tumori femminili, voluta dalla sorella Silvia e dalla famiglia di Alessia.

Durante tutto il mese di ottobre, sarà possibile contribuire attraverso le donazioni online sul sito GoFundMe (sotto i riferimenti), mentre l’evento di raccolta fondi in presenza si terrà sabato 12 ottobre presso il El Barrio Café in Via San Martino a Trento, a partire dalle ore 11.00. In caso di pioggia, l’evento verrà rinviato a sabato 19 ottobre.

Anche quest’anno parteciperanno i ricercatori e le ricercatrici del CIBIO, il Centro di Biologia Integrata dell’Università di Trento, per condividere le loro esperienze nella lotta contro il cancro. Tra loro, sarà presente anche la dott.ssa Francesca Demichelis, Prorettrice alla ricerca dell’Università di Trento, beneficiaria di finanziamenti AIRC per progetti che mirano a dare un impulso alla ricerca clinica e accelerare lo sviluppo di studi oncologici innovativi.

Per sostenere la causa è possibile procedere con una donazione online, attraverso la piattaforma GoFundMe al link https://gofund.me/0dd7f92e, un bonifico bancario: intestato a Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS – Comitato Veneto e Trentino Alto Adige, IBAN: IT54Y 05034 11711 000000000923, causale “Ciao Ale” intitolata ad Alessia Gadotti, oppure una donazione in presenza durante l’evento del 12 ottobre 2024 (in caso di pioggia, il 19 ottobre) presso El Barrio Café a Trento, dalle ore 11.00.