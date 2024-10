A Saone (Giudicarie) investito uno sciacallo dorato

Sparita la lince B131, mentre è accertata la presenza di un altro nucleo di sciacallo dorato in Trentino

Non si hanno notizie di linci presenti in Trentino dopo la scomparsa dell’esemplare B132, mentre sul territorio di San Lorenzo Dorsino è stata accertata la presenza di un nucleo riproduttivo di sciacallo dorato. Si tratta del terzo accertato in provincia dall’arrivo della nuova specie dopo quelli nell’area del Lomaso e della valle di Stava. Lo si […]