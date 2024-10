Dolo-Vini-Miti: la rassegna che esalta i paesaggi verticali del vino

Tutto pronto in Val di Cembra e in Val di Fiemme per la seconda edizione di Dolo-Vini-Miti, il festival dei vini verticali che si terrà a partire da venerdì 11 ottobre, a domenica 20 ottobre, organizzato da ApT Fiemme Cembra e Associazione Turistica Val di Cembra.

“Dolo-Vini-Miti è un gioco di parole – ha detto durante la conferenza di presentazione Vera Rossi, Presidente dell’Associazione Turistica Val di Cembra – che ben rende l’importanza delle Dolomiti per i nostri vini. La peculiarità di quest’anno consiste nella volontà di aprire un confronto con altri territori del mondo del vino, per condividere esperienze e crescere sempre di più”, ha commentato Rossi, evidenziando quanto questa sia “un’operazione importante, specialmente a livello enoturistico”. Pertanto, il primo appuntamento, previsto per venerdì 11 ottobre alle ore 18.00 presso il teatro di Verla di Giovo, consisterà in un confronto tra Val di Cembra, Langhe ed Etna: una tavola rotonda a libero accesso con titolo “I paesaggi del vino”.

Sabato 12 ottobre la giornata inizia alle 11.00 con il percorso a tappe tra baiti della Val di Cembra Wine Trekking Gourmet: 5 chilometri intervallati dalla degustazione di pietanze realizzati da un gruppo di chef della Val di Fiemme (Alessandro Gilmozzi, Alessandro Bellingeri, Tommaso Bellante, Luca Caviola) in abbinata ai vini locali. Il pomeriggio proseguirà alle 18.00 con una masterclass condotta dal noto “Winery Lover” Simone Roveda alla Cantina Corvée di Cembra dedicata al tema della longevità, con un confronto tra i rossi di Langa e le bollicine trentine. Dalle 21.00 lo spettacolo teatrale “Storie di uomini e di vini” nella suggestiva cornice della Chiesa di San Pietro di Cembra di e con Pino Petruzzelli.

Domenica 13 ottobre, alle 10.30 si terrà una masterclass a tema verticalità nella sala polifunzionale A. Moro di Bellamonte, in Val di Fiemme, dove Claudio Di Maria, miglior sommelier AIS Etna 2024, proporrà un viaggio da Nord a Sud nel mondo dei vini vulcanici italiani, cembrani e non.

Lunedì 14 ottobre, alle 20.00, presso Cembra cantina di montagna, vi sarà la presentazione della prima relazione tecnica per la realizzazione di una mappa del territorio vitato. Da martedì 15 a sabato 19 ottobre, ogni pomeriggio, si potrà partecipare a diversi trekking alla scoperta del territorio, in alcuni casi abbinati a visite in cantina. Si esploreranno la Val Fredda e il Lago di Lases, con il trekking tour “Fresco e frizzante” che si concluderà con visita e degustazione alla Cantina Micheli di Lona; i masi di Pontergnach al tramonto con “Al calar del sole”; il paese di Sevignano e le sue installazioni dedicate ai gufi con “Il paese dei gufi”, con visita e degustazione alla Cantina Beghel; i masi e i boschi della zona di Montesover con “Il cammino delle terre sospese” e la risalita dal torrente Avisio al paese di Faver con “La vita è fatta a scale”, che prevede degustazioni itineranti dei vini de La Campirlota. Martedì 15 l’appuntamento al Green Grill di Grumes di Altavalle per un incontro tra presìdi Slow Food e vini cembrani appartenenti alla Strada del Vino e dei Sapori del Trentino. Mercoledì 16 è in programma una cena seguita dalla proiezione di “Contadini di confine” al Molin de Portegnach.

Giovedì 17 si svolgerà invece l’evento “Melodie distillate” da Distilleria Paolazzi di Faver, con una serata di cocktail abbinati alla musica.

Venerdì 18 lo spettacolo/degustazione “In Taberna” presso Cembra cantina di montagna, alle 18.00 e alle 21.00: quattro coinvolgenti percorsi narrativi per raccontare i prodotti enologici maggiormente distintivi della valle, ovvero spumante Trento DOC, il Müller Thurgau, la Schiava e il Pinot Nero.

Sabato 19, dalle 10.00 alle 12.00, l’ultima masterclass, incentrata sul tema della viticoltura eroica, in cui Federico Bovarini, Miglior Sommelier AIS Lombardia 2013, metterà a confronto la verticalità della Val di Cembra e della Valchiavenna, presso Cantina Pelz di Cembra, con la degustazione di dieci etichette. Nella stessa fascia oraria anche la tavola rotonda “Uno stivale in cammino” presso la Casa Porfido di Albiano, in cui si racconteranno il Cammino Materano, la Via Spluga e il nuovo Cammino delle Terre Sospese della Val di Cembra. Dalle 14.00 alle 16.00 il teatro di Cembra Lisignago ospiterà il convegno “Le cante dei mesi in Italia”, ad accesso libero, a cui seguirà l’esibizione della “Canta dei Mesi” alle 20.00 in Piazza San Rocco a Cembra. A partire dalle 16.00 il centro di Cembra si animerà anche per la decima edizione di “Caneve en festa”, cena itinerante tra folklore, divertimento, arte e musica.

Domenica 20 ottobre, alle 10.00 un trekking in Val di Fiemme, sull’Altopiano di Lavazè, seguito da degustazione di vini cembrani e prodotti locali a Malga Varena e si chiude con la mostra mercato con i produttori dalle 14.00 alle 18.00 presso Palazzo Barbi a Cembra.

Sabato 12, domenica 13, venerdì 18 e sabato 19 ottobre, inoltre, dalle 16.00 alle 18.00 le cantine della Val di Cembra rimarranno aperte per visite e degustazioni.

Maggiori informazioni e prenotazioni su www.dolovinimiti.info