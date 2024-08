La Val di Fiemme protagonista in TV con la settima stagione di Undercut: l’oro di legno

La Val di Fiemme torna protagonista su DMax (canale 52), con la settima stagione della serie televisiva “Undercut: l’oro di legno“, che sarà in onda dal 28 agosto alle 21.25 in prima tv. Anche quest’anno, al centro delle scene realizzate in Val di Fiemme ci saranno i Giacomelli, apparsi anche nelle scorse stagioni della serie, ai quali si aggiungono i Ceri Holz.

Nei boschi il pericolo è rappresentato ancora dal bostrico, insetto capace di distruggere ettari di foreste e che rischia di provocare più danni della tempesta Vaia. Nelle foreste della Val di Fiemme, Patrizio Giacomelli e Vitale sono ormai ad uno scontro che sembra insanabile. Nelle foreste di Paneveggio in Trentino non c’è più tempo da perdere e, nella gestione dell’emergenza bostrico, servono muscoli e un team molto agguerrito come quello dei Ceri Holz, boscaioli bresciani nuovi protagonisti della serie. In Romagna un altro nuovo team, i fratelli Bucci, deve dare prova del proprio valore e della rinomata allegria, fondamentale per resistere in un ambiente aspro come quello lasciato dall’alluvione del 2023. Sul Pian del Cansiglio nelle prealpi bellunesi, il team Zoppè lotta contro piogge torrenziali e contro il fango per chiudere un cantiere poco redditizio.

“Undercut: l’oro di legno” (6×50’) è realizzato da GiUMa Produzioni con il sostegno di Trentino Film Commission per Warner Bros. Discovery. DMAX è visibile al canale 52 del Digitale Terrestre, su Sky canale 170 e tivùsat canale 28. La serie è visibile in streaming su discovery+