Dibattito tra Comune e Provincia sull’immobile che ospita il Centro Bruno

Foto Facebook Centro Sociale Bruno

Dibattito tra il Comune e la Provincia di Trento sull’immobile che ospita il Centro Sociale Bruno. “Non è possibile procedere all’acquisizione dell’immobile, anche mediante permuta, in quanto è prevista un’operazione di valorizzazione per la riqualificazione dell’area di Piedicastello, nell’ambito del più ampio accordo con Comune di Trento ed Università di Trento. Tale operazione prevede, tra l’altro, la demolizione dell’edificio“, ha scritto l’assessore Simone Marchiori rispondendo a un’interrogazione della consigliera provinciale Lucia Coppola (Avs).

Non si è fatta attendere la risposta del Comune di Trento. “Considerato che l’impegno nel volontariato sociale e culturale del Centro Bruno è ritenuto dall’Amministrazione comunale un valore da non disperdere, è stato chiesto a Patrimonio del Trentino, società proprietaria dell’immobile, di non procedere alla demolizione, tanto più che i progetti sull’area ex Italcementi non sono ancora completamente definiti. In attesa di trovare, prima della demolizione, una collocazione alternativa alle attività del Centro sociale, l’Amministrazione comunale si è impegnata a fare da intermediaria tra Patrimonio del Trentino e ‘Bruno’ per il pagamento delle spese dell’Imis”, ha scritto l’amministrazione comunale in una nota.