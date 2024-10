A Coredo la “prima” del film sull’autismo Vite Parallele

A Fondo e a Coredo si pattina sul ghiaccio

In Val di Non si pattina sul ghiaccio al Palasmeraldo di Fondo e al “Grande Pattinaggio” di Coredo. Un’opportunità in più per gli amanti degli sport invernali, o semplicemente per chi ama divertirsi e rilassarsi scivolando sul ghiaccio. Riapre, infatti, sabato 17 dicembre la pista di pattinaggio all’aperto più grande del Trentino: il “Grande Pattinaggio” dell’Ice […]