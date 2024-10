Parcheggio ex Italcementi, nel pomeriggio la rimozione delle auto ancora in sosta

Parcheggio ex Sit, perdita di 210 posti auto per due mesi

Per i prossimi due mesi ci sarà una perdita di 210 posti auto al parcheggio ex Sit di via Canestrini, a Trento (qui articolo). Dal mese di dicembre 2020, però, come ricorda il Comune di Trento in una nota, è disponibile il nuovo parcheggio in via Fersina, con 139 posti auto, di cui 4 per […]