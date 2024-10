“La montagna ci salvera?”. Se ne parla alla libreria due punti di Trento

Corradini e Gasperetti alla Sosat raccontano la spedizione trentina sul Manaslu

Martedì 19 aprile alle ore 20.30 presso la sede della Sosat, in via Malpaga n°17 a Trento, sarà finalmente recuperata la serata, programmata già due anni fa e poi rinviata a causa della pandemia, in cui Gianfranco Corradini e Massimiliano Gasperetti racconteranno della “Trentino Expedition Manaslu 2019“. I due alpinisti proietteranno per la prima volta […]