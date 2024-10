Fa’ la Cosa Giusta! Trento compie vent’anni, dal 18 al 20 ottobre

Compie vent’anni, con l’edizione 2024, la fiera Fa’ la Cosa Giusta! Trento, il tradizionale appuntamento dedicato al consumo critico e degli stili di vita sostenibili, in programma dal 18 al 20 ottobre nei padiglioni di Trento Expo in via Briamasco. Un compleanno importante, “che serve a celebrare tutto quello che è già successo. Al futuro ci sarà tutto il tempo di pensare dopo”, lo ha definito il coordinatore Dario Pedrotti in occasione della presentazione, che si è svolta all’interno di Edera, l’emporio di comunità che, grazie all’impegno dei propri soci e delle proprie socie (oltre 300) propone a costi contenuti prodotti, alimentari e non, selezionati per la loro qualità e per la garanzia che la loro produzione rispettano le persone e l’ambiente.

Anche Edera, con il suo stand di proposte gastronomiche, sarà tra i 145 gli espositori presenti, dei quali 42 dedicati ai prodotti alimentari che come al solito coloreranno il settore bio nella parte esterna, e 55 i produttori e le produttrici del settore “ecoprodotti”, con proposte che spaziano dall’abbigliamento alla detergenza, passando per la cosmesi e i complementi di arredo. La loro provenienza è decisamente varia: 50 le realtà provinciali, mentre le altre arrivano da ben 15 regioni differenti, con una nutrita rappresentanza di una ventina di stand che giungono a Trento da Puglia, Sicilia e Calabria.

Anche le scuole saranno protagoniste di Fa’ la Cosa Giusta! Trento, con 3 classi delle scuole superiori che visiteranno la mostra mercato guidati dai propri insegnanti, e due scuole coinvolte nel progetto di alternanza scuola lavoro, che vedrà gli studenti impegnati al fianco dei volontari della fiera nell’assistenza a standisti e visitatori.

Ricchissimo il programma culturale di questa ventesima edizione, già aperto da una serie di appuntamenti “satellite”, che prosegue anche con i laboratori curati dall’associazione Ortazzo (https://www.ortazzo.it/it-IT/-/eventi/programma-fiera-fa-la-cosa-giusta-trento-2024) e alle proposte organizzate all’interno dello stand che la Provincia Autonoma di Trento ha curato in collaborazione con il Comune di Trento e il gruppo Clima3T (https://falacosagiustatrento.org/wp-content/uploads/2024/10/PROGRAMMAFLCG_compressed.pdf).

In occasione della presentazione, inoltre, sono state illustrate le tre curiosità che accompagnano la fiera quest’anno. Alle spalle della zona bambini, verranno esposte le 10 tele realizzate con le vernici fotocatalitiche KEIM dai ragazzi del Liceo Depero, durante il laboratorio “Dipingo il mondo di verde“. Il venerdì sera, nella tradizionale cena con gli espositori, il ventesimo compleanno di Fa’ la Cosa Giusta! Trento verrà festeggiato assieme a Officina Naturae, una ditta di Rimini che produce detergenti sostenibili, nata anche lei 20 anni fa, e giunta alla 20esima partecipazione. Infine, fra gli stand del turismo responsabile sarà presente anche l’associazione Destinazione Val di Cembra che presenterà il suo “cammino delle terre sospese”, un percorso di 90 chilometri in val di Cembra, nato collegando una moltitudine si sentieri già presenti. Perché forse costruire il futuro non vuole dire tanto inventare, quanto riscoprire ed unire.