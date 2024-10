Visita pastorale del vescovo Lauro, le prossime tappe

Il Vescovo Lauro incontra i preti trentini per l’inizio dell’anno pastorale

Spirito di fraternità e sincero desiderio di condivisone hanno caratterizzato l’incontro di più di un centinaio di preti della Diocesi di Trento, riuniti con l’arcivescovo Lauro Tisi mercoledì 5 ottobre a Villa Moretta per il consueto appuntamento d’inizio anno pastorale. Una mattinata strutturata in due momenti: in apertura, dopo la preghiera, la riflessione di monsignor Tisi; nella seconda […]