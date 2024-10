L’Aquila Basket vince anche a Sassari e vola in vetta alla classifica

Foto Aquila Basket

Fa cinquina l’Aquila Basket, che ancora imbattuta in questo avvio di Serie A vince per 81-84 contro Sassari al PalaSerradimigni e mantiene il primo posto in campionato. Trento vola anche sul +16 ma poi il Banco di Sardegna Sassari si rifà sotto. Nel finale i ragazzi di coach Galbiati fanno le scelte giuste e riescono a portare a casa una grande vittoria. 18 punti di Lamb, 15 di Ford e 11 di Cale, questi i top scorer bianconeri.

La cronaca. La Dolomiti Energia Trentino, per la trasferta sarda decide di partire con quello che ormai è diventato il classico Starting 5: Ellis, Cale, Pecchia, Lamb e Mawugbe.

Sokolowski segna la prima tripla della partita ma poi Ellis risponde con la stessa moneta. Bibbins segna ancora da tre punti e con Bandzius si porta sul +4. Ellis segna una tripla da 8 metri ma Halilovic trova altri due punti nel pitturato. Cale porta Trento in vantaggio sul 11-13 con una tripla in fly by’s e Zukauskas replica poco dopo. Ford con due canestri consecutivi costringe Markovic al timeout sul 13-20. Ancora Ford in uscita dal minuto di sospensione con un canestro e fallo. Fobbs sblocca Sassari dopo il 2-15 di parziale bianconero e con Cappelletti, Sassari rientra. Zukauskas a pochi secondi dalla fine del primo quarto segna la tripla del 19-26.

Super poster da top 10 di Saliou Niang in apertura di secondo quarto. Fobbs con l’and 1 prova a riportare Sassari a contatto, ma Trento con Mawugbe e Pecchia vola sul +13, costringendo coach Markovic al secondo e ultimo timeout del primo tempo. Bibbins segna da tre punti ma poi Lamb trova due punti importanti dal post basso in fadeaway. Niang torna a farsi sentire con un bel tiro da tre punti per il massimo vantaggio bianconero; poi però commette fallo regalando due tiri liberi a Cappelletti che converte per il 32-44. Trento si blocca offensivamente e Sassari rientra in partita fino al 38-44. Il primo tempo termina 38-46 dopo i due tiri liberi realizzati da Lamb.

La ripresa parte con il possesso dei padroni di casa e con Bendzius che porta i padroni di casa a contatto. Lamb si sblocca con due triple in fila e con Pecchia, il risultato dice 43-54. Sassari con Bibbins e Sokolowski torna a -7 ma Ellis trova un gran canestro in post basso contro il play sassarese. Lamb ancora dai 6.75 e Cale dopo aver rubato il pallone schiaccia e consegna il +15 ai bianconeri. Cappelletti continua a trovare la via del canestro ma Bayehe segna una gran tripla. Sassari torna a -10 con i canestri di Halilovic e Bibbins costringendo Galbiati al timeout. Il terzo quarto termina 59-69.

L’ultimo periodo inizia con una gran difesa di Sassari che poi con Cappelletti trova una grandissima tripla. Ford dopo tre rimbalzi offensivi segna una tripla fondamentale. Il Banco non molla e torna sul -6. Pecchia sblocca la Dolomiti Energia Trentino che non trovava la via del canestro da diversi minuti. Sassari non si arrende e con Bendzius e Renfroe rientra prepotentemente a -3. Liberi di Lamb e poi Bibbins segna una tripla clamorosa del -2. Cale alza e Mawugbe inchioda a due mani un poster clamoroso. Markovic chiama timeout. La Dolomiti Energia Trentino vince 81-84 mantenendo l’imbattibilità in campionato.

“È stata una bella vittoria perché siamo stati bravi a soffrire e resistere nei momenti chiave della partita. Abbiamo fatto tanti errori di gioventù ma devo fare i complimenti ai miei ragazzi perché vincere qui è difficilissimo – il commento di un soddisfatto coach Paolo Galbiati -. Siamo stati bravi a prendere un gap di 16 punti ma dobbiamo migliorare perché non possiamo fermarci. Devo complimentarmi con Mawugbe perché in difesa è stato ottimo. Nel finale siamo stati freddi nei tiri liberi e solidi, insomma, abbiamo fatto le cose giuste guadagnandoci questa importante vittoria”.

La Dolomiti Energia Trentino tornerà in campo mercoledì in Germania a Ulm e poi giocherà tre partite in fila a “Il T Quotidiano Arena”. Domenica alle 18:15 la sfida ai campioni in carica dell’Olimpia Milano, martedì 5 contro Badalona alle 20:00 e Sabato 9 contro Trieste alle 20:30. I biglietti sono disponibili all’Aquila Store e online sul circuito Vivaticket.

Il tabellino.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI 81

DOLOMITI ENERGIA TRENTO 84

(19-26, 38-46; 59-69)

Banco Di Sardegna Sassari: Cappelletti 14, Bibbins 20, Trucchetti N.E., Halilovic 10, Fobbs 6, Tambone 2, Veronesi, Udom N.E., Bendzius 14, Vicini N.E., Sokolowski 9, Renfro 6. Coach Markovic.

Dolomiti Energia Trento: Ellis 8, Cale 11, Ford 15, Pecchia 6, Niang 5, Forray 5, Mawugbe 7, Lamb 18, Bayehe 3, Žukauskas 6. Coach Galbiati.