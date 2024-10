Il Coni di Trento ha premiato 102 atleti degli sport olimpici e paralimpici

CONI Trento, Paola Mora confermata nel ruolo di presidente

Il movimento dello sport provinciale ha confermato, anche per il quadriennio olimpico 2021-2024, Paola Mora alla guida del CONI Trento. Il Consiglio Provinciale ha infatti preso atto della candidatura unica al ruolo di presidente ratificandone la nomina con 46 voti su 51 presenti aventi diritto. Le Elezioni Territoriali, convocate in forma unanime dal CONI in […]