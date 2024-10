Accoglienza, 321 posti letto per i senza dimora

Per l’inverno 2024-2025 sono stati programmati complessivamente 321 posti letto per l’accoglienza dei senza dimora in Trentino, 10 in più rispetto all’inverno precedente per l’accoglienza femminile. Rispetto al totale, 30 posti sono riservati all’accoglienza di nuclei monogenitoriali senza dimora con figli minori, mentre altri 50 sono previsti nella sezione del piano dedicata all’emergenza freddo (ai 30 tradizionalmente previsti se ne aggiungono infatti altri 20) per il periodo dal primo novembre ad aprile. Sedici infine (in strutture protette) sono destinati a persone vulnerabili.

Il costo complessivo annuale dei servizi di accoglienza diurna e notturna rivolti a persone senza dimora è di circa 3,5 milioni di euro a carico del bilancio provinciale, con servizi collocati sul territorio del Comune di Trento e Rovereto.